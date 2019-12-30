Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий военно-морских сил Исламской Рреспублики контр-адмирал Хосейн Ханзади.
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с чего всё началось
«Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание, направленное на нарушение процесса совместной военной игры с нашими двумя союзниками»,— сказал журналистам иранский военный (цитата по Tasnim
).
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