с чего всё началось

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий военно-морских сил Исламской Рреспублики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Политика В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Политика Британский журнал признал Крым территорией России Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Энергетика «Газпром» увеличил в 2019 году добычу газа на 0,5% По итогам 2019 года объем добычи газа компанией «Газпром» составил 500,3 млрд куб. м, что на 0,5% больше результата 2018 года, заявил председатель правления предприятия Алексей Миллер 2 января журналистам.

Экономика Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.

Общество Нидерланды перестали использовать название «Голландия» Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.

Политика Поклонская оценила новогоднее обращение Зеленского Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская позитивно оценила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все Lada Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.

Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество ГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права Госавтоинспекция предполагает заменить процедуру оценки практического экзамена при получении водительских прав, заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, 2 января сообщает РИА Новости.