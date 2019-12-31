Армия и оружие
ИзвестияВ Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий военно-морских сил Исламской Рреспублики контр-адмирал Хосейн Ханзади.
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с чего всё началось
«Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание, направленное на нарушение процесса совместной военной игры с нашими двумя союзниками»,— сказал журналистам иранский военный (цитата по Tasnim).Коммерсантъ09:38
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Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области
В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов
Энергетика
«Газпром» увеличил в 2019 году добычу газа на 0,5%
По итогам 2019 года объем добычи газа компанией «Газпром» составил 500,3 млрд куб. м, что на 0,5% больше результата 2018 года, заявил председатель правления предприятия Алексей Миллер 2 января журналистам.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Футбол
Ибрагимович приехал в Италию для заключения контракта с «Миланом»
Шведский нападающий футбольного клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прибыл в Италию, чтобы заключить контракт с командой «Милан».
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Политика
Поклонская оценила новогоднее обращение Зеленского
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская позитивно оценила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
Космос
Спутник NASA сфотографировал таинственный рисунок на плато в Австралии
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало во Всемирной сети фотографию таинственного гигантского рисунка в Австралии.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
В результате ДТП погибли два человека, четверо получили травмы.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права
Госавтоинспекция предполагает заменить процедуру оценки практического экзамена при получении водительских прав, заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, 2 января сообщает РИА Новости.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).