Общество
RT на русскомПрезидент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press. По словам Рухани, месторождение, объём запасов которого оценивается в 50 млрд баррелей, было найдено в провинции Хузестан.
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Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 17:26
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Позднее в квартире доцента обнаружили остальные части тела женщины и окровавленную пилу.
РБК 19:08
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Политика
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за главой страны Эво Моралесом объявил, что подает в отставку.
РИА Новости 16:52
Спорт
Игроки Call of Duty: Modern Warfare просят пофиксить оружие
Call of Duty: Modern Warfare вышла не так давно и игроки сразу же успели заметить дисбаланс в оружии.
Goroday.ru 07 ноября в 18:19
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru 19:13
Финансы
Опасная неделя: рост курса доллара несет плохие новости
Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
Свободная Пресса 04:22
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Наука
Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике
Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24
Футбол
Гол Головина принес победу «Монако»
«Монако» в матче тринадцатого тура Лиги 1 одержал минимальную победу над «Дижоном» со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина на 42-ой минуте с передачи Ислама Слимани.
Спорт день за днем вчера в 16:15
Общество
Леонида Якубовича прооперировали
Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
Культуромания 05:18
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Пособие по безработице в России в 2020 году останется на прежнем уровне: от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей или до 11 280 рублей для «предпенсионеров».
Известия 08 ноября в 14:47
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Происшествия
Читинка пострадала в ДТП на только открывшемся Карповском тракте
Автомобиль в Чите сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе Карповского тракта, открытого для движения 22 октября, сообщил на планёрке городской администрации 11 ноября глава комитета городского хозяйства Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 19:12
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Мойка78 17:20
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Политика
В Румынии началось голосование на президентских выборах
Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:39
Фигурное катание
Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru 04:07