Общество
Свободная ПрессаВ Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение
На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.
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Политика
Оппозиционный лидер подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса
Военные и полиция ищут экс-президента Боливии Эво Моралеса, выдан ордер на его арест, подтвердил оппозиционер Луис Фернандо Камачо.
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
Происшествия
Более 4 тысяч человек остались без отопления и горячей воды в Шелехове
4349 человек остались без тепла и горячей воды. Под отключение также попали три социальных объекта.
Фигурное катание
Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Политика
Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии
Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в столице Боливии Ла-Пасе с динамитом, произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Авто
Электрический Porsche Cayman получит 400-сильный мотор
Похоже, что кабриолет и купе будут оснащаться двумя электродвигателями суммарной мощностью 400 лошадиных сил, что позволит им расположится между GTS и Spyder/GT4 с точки зрения производительности.
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Культура
Заниматься искусством в эпоху отсутствия политики можно, но чревато эстетическим несварением и художественной отрыжкой
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Общество
Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира
Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.
Космос
NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
Происшествия
Турист погиб при сходе лавины в Хакасии
В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.