Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.

В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

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