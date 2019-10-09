Футбол

КоммерсантъКоммерсантъВ Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
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Иранки впервые за 40 лет пришли на футбол

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