Футбол
КоммерсантъВ Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч
Sport24.ruвчера в 16:21
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Происшествия
Власти Саратова подтвердили смерть пропавшей школьницы
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова скончалась в возрасте 95 лет
О смерти вдовы актера Анатолия Папанова ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она проработала более 60 лет.
Футбол
Путин поддержал идею создать футбольный «колхоз»
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создать фонд для финансирования российских футбольных клубов.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Наука
Человеческий организм умеет восстанавливать хрящи в суставах
Гаджеты
Сильный конкурент LG и Samsung. Холодильник Xiaomi получит экран
В 2013 году был выпущен первый телевизор Xiaomi TV, а сейчас компания лидирует на рынке телевизоров Индии и Китая.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Жаров сообщил, что ведомство готово полностью заблокировать «телегу», и для этого разработало принципиально новый метод, основанный на технологии DPI.
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Политика
Путин провел кадровые перестановки в Кремле
Указы о кадровых перестановках в Кремле размещены на сайте президента.
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
Армия и оружие
Россия поможет Индии сбивать американские F-35 и F-22
Насколько эффективными окажутся подобные меры, пока что остаётся неизвестным, однако, именно благодаря радарам «Ирбис-Е», истребители Су-35 ВКС России неоднократно обнаруживали в небе над Сирией американские боевые самолёты пятого поколения, а показанный в прицеле российского Су-35С американский F-22 и вовсе поставил под сомнение эффективность истребителей пятого поколения ВВС США.
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Происшествия
В Екатеринбурге в массовом ДТП с фурой погиб водитель ВАЗ-21061
Как выяснилось, автокатастрофа произошла накануне на ЕКАД.
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
Политика
Суд в Гааге составил план слушаний по делу МН17
Окружной суд Гааги составил план слушаний по делу о сбитом в Донбассе лайнере, летевшем рейсом МН17.