Футбол
КоммерсантъВ Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
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Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Здоровье
ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка
Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.
КП - Липецк 10:46
Происшествия
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
Пассажир московского аэропорта Шереметьево пронес на борт самолета пистолет, самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:20
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 11:54
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали оптимальную для здоровья температуру в доме
Соглано действующим нормам, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении, допустимая температура в холодное время года составляет 18-24 градуса, а в теплое время года — 20-28 градусов.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 05:27
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
RT на русском 13:10
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Astera вчера в 05:41
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
Известия 08:51
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 12:08
Технологии
В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201
На официальном YouTube-канале концерна «Калашников» опубликовано видео экстремальных испытаний автомата АК-201.
Профиль 09:17