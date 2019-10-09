Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.

В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Экономика Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Здоровье ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.

Происшествия Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом Пассажир московского аэропорта Шереметьево пронес на борт самолета пистолет, самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Футбол Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020 Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали оптимальную для здоровья температуру в доме Соглано действующим нормам, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении, допустимая температура в холодное время года составляет 18-24 градуса, а в теплое время года — 20-28 градусов.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.

Политика Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.

Политика Зеленский отверг возможность автономии Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Экономика Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку» МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Гаджеты Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.

Шоу-бизнес Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Политика Якутский шаман снова идет на Москву Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Политика В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Политика Путин назначил новых начальников трех управлений президента Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.