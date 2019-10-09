Футбол
ЧемпионатЖенщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру. Исторический матч состоялся сегодня, 10 октября, в Тегеране на стадионе «Азади», где сборная Ирана в 3-м туре отборочного этапа чемпионата мира—2022 принимала национальную команду Камбоджи, сообщает Sky Sports.
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Авто
Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей
Tvoe-avto.com вчера в 07:16
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 07:20
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Спорт
Путин заявил о полном выполнении Россией требований WADA
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru 07:55
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Вести.Ru 16:39
Армия и оружие
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:49
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Авто
Стартовал выпуск LADA Vesta с автоматической трансмиссией
Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о запуске производства автомобиля LADA Vesta с автоматической трансмиссией.
Терра вчера в 03:07
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Футбол
Федун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru 16:53
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Футбол
Артем Дзюба: «Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов»
Сегодня во время Гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел.
Спорт-Экспресс 17:39
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Наука
Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»
На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
Взгляд.ру 16:25
Здоровье
Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
Красная весна 08 октября в 15:34
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
РИА Новости 14:02
Происшествия
Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Вести.Ru 17:10
Путешествия
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Политика
Губернатор Иркутской области просит поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%.
Тайшет24 вчера в 19:46
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Культура
Умер автор «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев
Художник Владимир Румянцев умер в Петербурге 9 октября в возрасте 62 лет. Как пишет "МК Санкт-Петербург", причиной смерти стал инсульт.
Московский Комсомолец 04:28