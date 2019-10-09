Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру. Исторический матч состоялся сегодня, 10 октября, в Тегеране на стадионе «Азади», где сборная Ирана в 3-м туре отборочного этапа чемпионата мира—2022 принимала национальную команду Камбоджи, сообщает Sky Sports.

Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч

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