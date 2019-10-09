Футбол
Москва 24Женщин пустили на футбол в Иране впервые за 40 лет
Женщин впервые с момента образования Исламской Республики Иран в результате революции 1979 года допустили на стадион. В четверг, 10 октября, около 3,5 тысячи болельщиц смогли посетить в Тегеране игру отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Камбоджи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч
Sport24.ruвчера в 16:21
Женщин в Иране впервые с 1981 года пустили на футбол. Сборная разгромила Камбоджу 14:0
Спорт-Экспрессвчера в 15:30
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Экономика
Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах
Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Футбол
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service вчера в 11:23
Происшествия
Напавшего на людей в ТЦ в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере, подозревается в совершении теракта.
Известия 10:54
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Футбол
16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна
Спорт-Экспресс 10:37
Футбол
Докампо: «Чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.
Sport24.ru 11:14
Гаджеты
Samsung вложит $11 млрд в производство QD-OLED-дисплеев
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что производство QD-OLED-дисплеев нового поколения будет поддержано правительством Южной Кореи, которое инвестирует в проект 400 миллиардов вон.
RuNews24.ru 06:04
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия вчера в 05:09
Игры
Под установку Call of Duty: Modern Warfare придётся выделить 175 Гбайт
Шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare, разрабатываемый студией Infinity Ward, потребует освободить на жёстком диске целых 175 Гбайт, объявило издательство Activision.
3DNews вчера в 03:30
Спорт
Воронежская гимнастка завоевала бронзу на чемпионате мира
Уроженка Воронежа Ангелина Мельникова завоевала бронзу на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Обозреватель Врн 01:26
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Происшествия
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости 07:39
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Футбол
Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
ProstoProSport вчера в 16:06
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
News.ru вчера в 15:16
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Lenta.ru 07:27
Теннис
Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
GoTennis.ru 07:57
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Шоу-бизнес
Стало известно, кто унаследовал имущество Юлии Началовой
Александр Фролов остался владельцем половины квартиры. Вторая ее часть переходит по наследству родителям Юлии Началовой и дочке Вере.
RuNews24.ru 11:18
Космос
Найдены новые следы океанов на Венере
Rusargument 09 октября в 11:25
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31