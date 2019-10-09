Футбол

Москва 24Москва 24Женщин пустили на футбол в Иране впервые за 40 лет

Женщин впервые с момента образования Исламской Республики Иран в результате революции 1979 года допустили на стадион. В четверг, 10 октября, около 3,5 тысячи болельщиц смогли посетить в Тегеране игру отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Камбоджи.
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