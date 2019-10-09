Футбол
Газета MetroВ Иране женщин впервые за 38 лет пустили на футбольный стадион
По данным CNN, вокруг женского сектора соорудили специальный барьер, а по периметру дежурили полицейские. Запрет на посещение футбольных матчей в Иране появился после Исламской революции. До того иранок не обязывали носить хиджаб, они могли спокойно получать образование, работать и ходить на футбол.
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Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч
Sport24.ruвчера в 16:21
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