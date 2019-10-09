На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".

В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч

Происшествия Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.

Общество Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали оптимальную для здоровья температуру в доме Соглано действующим нормам, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении, допустимая температура в холодное время года составляет 18-24 градуса, а в теплое время года — 20-28 градусов.

Политика Путин назвал угрозу размещения американских ракет в Азии Возможное размещение США ракет средней дальности в Азии касается и России, оно может затрагивать территорию страны, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Футбол Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.

Политика Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.

Футбол Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Политика Михаил Пиотровский переназначен директором Эрмитажа до 2022 года Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Михаила Пиотровского от занимаемой должности и назначении его директором Эрмитажа до 2022 года.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Происшествия Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Кино Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.

Общество Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.