Происшествия
Говорит МоскваВ Иркутске автомобиль въехал в памятник Александру III
Сотрудники полиции обнаружили на месте аварии 36-летнего водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.
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Пьяный водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
Твой Иркутсквчера в 22:34
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Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Теннис
Рафаэль Надаль стал полуфиналистом «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга, занимающего 35-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(4), 6/1 в четвертьфинале "Мастерса" в Париже.
GoTennis.ru вчера в 17:50
Культура
«Necə gözləyirdim» - Киркоров обратился к зрителям в Баку по-азербайджански
Sputnik Азербайджан 31 октября в 05:17
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
РБК 31 октября в 12:20
Политика
Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами
Во время недавнего визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга принимающая сторона предлагала организовать ему встречу с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года и освобожденными в начале сентября нынешнего.
Вести.Ru 09:58
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Армия и оружие
Террористы обстреляли жилой квартал в сирийском Алеппо
Боевики обстреляли жилой квартал Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщило агентство SANA.
ФАН 08:05
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Космос
Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту
Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter.
Коммерсантъ 11:05
Происшествия
В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Политика
Россия ответила на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к РФ с призывом вернуть Крым под контроль Украины.
Вечерняя Москва 31 октября в 23:16
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM вчера в 18:57
Космос
Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Москва 24 вчера в 02:33
Авто
Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения
Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.
Тарантас Ньюс 31 октября в 12:23
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Происшествия
В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков
Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину.
Интерфакс 11:44
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы
Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
Вести.Ru 11:56
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08