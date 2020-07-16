В областном центре эвакуированы жители улиц Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта – всего 10 человек, в том числе двое детей. Люди в безопасности, ночуют в спокойном месте.

Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил в своем Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Пострадавшие от стихии здания находятся на улицах Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта.

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