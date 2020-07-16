Общество
ИзвестияВ Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил в своем Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Пострадавшие от стихии здания находятся на улицах Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта.
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В областном центре эвакуированы жители улиц Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта – всего 10 человек, в том числе двое детей. Люди в безопасности, ночуют в спокойном месте.
— Игорь Кобзев, российский политикВзгляд.ру 14:11
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Общество
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Политика
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Общество
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Общество
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Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей
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Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
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