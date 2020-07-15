Общество
Российская газетаВ Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов. Для людей приготовлены пункты временного размещения, в которых уже находятся шесть человек, сообщили в пресс-службе администрации города.
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Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Армия и оружие
Иракские силовики ликвидировали шестерых террористов на севере страны
Багдад, 16 июля 2020, 02:17 — REGNUM Контртеррористическая служба Ирака ликвидировала шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 19:17
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Политика
В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17
В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный 13:06
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
В Адыгее приговорили к пожизненному сроку убийцу школьницы
Майкоп, 15 июля 2020, 20:02 — REGNUM Житель Адыгеи признан виновным в убийстве школьницы летом 2019 года.
REGNUM 13:02
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую.
GreatLove 17:05
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ 08:57
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo 13 июля в 03:14
Происшествия
На Камчатке возбудили дело на начальника лесничества из-за служебного подлога
Начальник лесничества самого крупного муниципального района Камчатки - Елизовского - стал фигурантом уголовного дела по факту служебного подлога и превышения служебных полномочий, сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
ТАСС 20:31
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Космос
НАСА предупредило о приближении к Земле 50-метрового астероида
Территория новостей 08:08
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера
Ранее СМИ информировали о задержании замгендиректора предприятия по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Говорит Москва 03:28
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
Evo-rus.com 10:33
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
Секрет фирмы 06:22
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай принял решение о введении санкций в отношении американской компании Lockheed Martin - главного контрагента в последнем плане США по продаже оружия Тайваню.
Труд вчера в 10:30
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48