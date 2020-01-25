Общество

RT на русскомRT на русскомВ Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
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