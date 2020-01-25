Общество
RT на русскомВ Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
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Здоровье
Коронавирус из Китая добрался до берегов Австралии
Первый случай заболевания новым типом коронавируса в Австралии был зафиксирован у мужчины из Мельбурна (штат Виктория), сообщает РИА Новости.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Хоккей
Гретцки считает, что Овечкин может побить его рекорд
Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, который является рекордсменом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых за карьеру шайб (894), считает, что российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить его рекорд и это пойдет на пользу лиге.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
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В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.
Теннис
Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Музыка
На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Армия и оружие
США впервые провели учения с вертолетами Ми-24
Пара советских ударных вертолетов Ми-24 впервые приняла участие в тренировке ВВС США.
Теннис
Павлюченкова не пустила Плишкову в четвертый круг Australian Open
В соревнованиях у женщин россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге оказалась сильнее Каролины Плишковой из Чехии, посеянной под вторым номером.
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Авто
РОАД прогнозирует падение авторынка России в 2020 году
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Политика
Зеленский получил поздравление с днем рождения от Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского, которому исполнилось сегодня 42 года.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Общество
Редакция «Волоколамского края» поздравляет с Татьяниным днём
Пусть радуют вас, Татьяны, ваши семьи, а ваша мудрость осветит всех вокруг – домашних, сослуживцев и друзей.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
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