В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.

В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

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