Общество

РБКРБКВ Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение

Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
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Потоп на Баррикад, загоревшийся столб и поваленное дерево: в Иркутске устраняют последствия ливня

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Шоу-бизнес

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Политика

В Крыму отменили обязательную обсервацию для въезжающих из-за границы

В Крыму с 15 июля отменяется обязательная обсервация лиц, прибывающих из-за рубежа.
Вести Крым вчера в 14:03
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

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Шоу-бизнес

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В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
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Политика

Тимошенко заявила, что Украину отдают «международным спекулянтам»

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных финансовых спекулянтов".
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Фигурное катание

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News.ru 13 июля в 08:16
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Шоу-бизнес

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Театры

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Кино

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Evo-rus.com 13 июля в 05:43
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

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Политика

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Наука

Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
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Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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