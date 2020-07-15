Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение

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