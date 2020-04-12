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В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов
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Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.В источнике
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Сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты угрожали убийством медсестре

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