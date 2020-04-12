Происшествия
РИА НовостиВ Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов
Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
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Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:25
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 10 апреля в 01:55
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Общество
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула
Вечерняя Москва 05:17
Здоровье
На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлен 31 подтвержденный случай COVID-2019 за минувшие сутки - рекордное число заболеваний с начала эпидемии для региона.
Российская газета 04:28
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек
Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости вчера в 02:49
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Армия и оружие
Беспилотники Ирана «гуляют» в зоне ответственности американской ПВО
В качестве доказательств Тегеран опубликованы фотографии, на которых показано, как иранский БПЛА беспрепятственно проводит облёт крупнейших американских военных баз на территории соседнего Ирака и на западном побережье Персидского залива.
Военно-промышленный курьер 09 апреля в 07:01
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv 10 апреля в 07:01
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Хоккей
ЦСКА подпишет контракт с форвардом «Ванкувера»
В субботу, 11-го апреля, отечественным СМИ стало известно, что 24-летний форвард Николай Голдобин, подписавший контракт перед стартом сезона-2019/20 с заокеанским "Ванкувером", вернётся на родину.
Sport.ru вчера в 11:14
Общество
В Мурманской области еще у 61-го жителя подтвержден коронавирус
За прошедшие сутки официально у 61 человек подтвержден результат заболевания.
Kursk.com 04:05
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03