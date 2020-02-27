Происшествия
ТАССВ Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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с чего всё началось
Бывшие сотрудники патрульно-постовой службы, применившие к жителю Иркутска электрошокер, отчего он умер, взяты под стражу, сообщили в следственном комитете по Иркутской области.Российская газета03:43
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Сотрудники полиции, пытавшиеся разбудить парня электрошокером в Иркутске, уволены - Савин
IrkutskMediaвчера в 22:51
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