Происшествия

ТАССТАССВ Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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