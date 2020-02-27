Происшествия
ТАССВ Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Сотрудники полиции, пытавшиеся разбудить парня электрошокером в Иркутске, уволены - Савин
IrkutskMediaвчера в 22:51
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
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В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Авто
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В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Происшествия
В Самаре произошло ДТП с участием трамвая
В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
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Упоминание про ЛГБТ исчезло из русского дубляжа мультфильма «Вперед»
Упоминание про представителя ЛГБТ-сообщества было удалено из русского дубляжа нового мультфильма «Вперед», созданного студиями Disney и Pixar.
Музыка
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Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II
Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
Политика
Изменение Конституции может повлечь смену правительства
Внесение поправок в Конституцию России Конституцию может повлечь за собой смену состава правительства.
Происшествия
Зампред СО РАН получил четыре года за подстрекательство к растрате
Ушел в 2015-м после возбуждения уголовного дела в отношении губернатора Александра Хорошавина — в 2018-м суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, его советнику Андрею Икрамову дали 9,5 лет, бывшего вице-премьера Сергея Карепкина отправили в колонию на 8 лет.В 2017-м Благодырь устроился зампредом Сибирского отделения РАН по организационному развитию.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Политика
Путин назвал способы предотвращения «утечки мозгов» из России
Предотвратить «утечку мозгов» из России можно двумя способами, один из которых применялся в Советском Союзе, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Футбол
«ПСЖ» видит в Кулибали замену Тиаго Силве
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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Здоровье
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Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Происшествия
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Следствие отказалось признавать тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Стало известно рабочее название предстоящего фильма о Человеке-пауке. Его раскрыл портал ComicBook 26 февраля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.