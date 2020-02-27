с чего всё началось

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

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