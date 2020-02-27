Происшествия

ТАССТАССВ Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Читать в источнике
Комментировать272
с чего всё началось
Бывшие сотрудники патрульно-постовой службы, применившие к жителю Иркутска электрошокер, отчего он умер, взяты под стражу, сообщили
 в следственном комитете по Иркутской области.
Российская газета03:43

Подробнее о событии

Арестованы бывшие полицейские, применившие электрошокер к заснувшему пассажиру

Интерфакс02:58

СК: арестованы экс-полицейские, которые ударили электрошокером иркутянина

КП - Иркутск02:11

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

ТАСС00:32

Арестованы экс-полицейские, пытавшиеся разбудить спящего мужчину электрошокером в Иркутске

ИА Альтаир02:04

СК предъявил обвинения 2 экс-полицейским, пытавшимся разбудить иркутянина шокером

ИрСити02:00

В Иркутске арестовали полицейских, применивших электрошокер

Твой Иркутск02:05

Сотрудники полиции, пытавшиеся разбудить парня электрошокером в Иркутске, уволены - Савин

IrkutskMediaвчера в 22:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах России

Тарантас Ньюс вчера в 03:20
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Авто

Представлен новый Volkswagen Polo для России

Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen.
Тарантас Ньюс 25 февраля в 05:51
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
YA62.ru 01:30
Футбол

Василий Уткин рассказал, когда нужно увольнять Семина

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался о «Локомотиве» и возможной отставке главного тренера команды Юрия Семина.
Спорт день за днем 04:00
Политика

Клишас: Все поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно

Все поправки в Конституцию вступят в силу одновременно в случае их одобрения гражданами России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Основной закон.
Российская газета 03:14
Музыка

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Lenta.ru 03:35
Политика

Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Коммерсантъ 02:25
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК 04:36
Армия и оружие

Британия попыталась перехватить российский Ту-95

ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Рамблер вчера в 12:43
Происшествия

Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
REGNUM 03:27
Происшествия

Десятилетняя девочка сломала позвоночник в российской школе

По информации портала, десятилетняя девочка получила травму от падения с высоты собственного роста.
Lenta.ru 04:14
Политика

Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
РБК 01:53
Финансы

Курс евро поднялся выше 72 рублей

Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.
ТАСС 04:19
Общество

Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III

За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Мир фантастики 04:09
Общество

В Эстонии выявили первого заболевшего коронавирусом

Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Эстонии зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции Covid-19.
Форпост Северо-Запад 04:31
Политика

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ никак не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:42
Армия и оружие

Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

Народные новости 01:25
Политика

Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
ТАСС 04:35
Спорт

Тренер Большунова рассказал о проблемах спортсмена на «Ски Туре»

Газета.Ru вчера в 02:18
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Кино

Маколей Калкин появится в 10 сезоне «Американской истории ужасов»

Объявлен актёрский состав 10 сезона сериала «Американская история ужасов». Одну из ролей сыграет Маколей Калкин.
Peterburg2.ru вчера в 17:42
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Футбол

Сарри: «В Италии в ворота „Лиона“ были бы назначены два пенальти»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри остался недоволен работой судей в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».
Евро-футбол.ру 00:26
Культура

Клип Линдеманна прокомментировала Елена Беркова

Елена Беркова, порноактриса, прокомментировала ситуацию, которая сложилась из-за откровенного музыкального клипа Тилля Линдеманна.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру через пять дней после родов

Оксана Самойлова показала себя на пятый день после родов.
Uznayvse.ru 25 февраля в 15:53
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Главное