Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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Девятилетнюю девочку от похищения спасли два иркутянина

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