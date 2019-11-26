В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

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