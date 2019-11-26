Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Школьник рассказал, как ему удалось спасти девочку от насильника

Московский Комсомолец09:17

Девятилетнюю девочку от похищения спасли два иркутянина

Вести Иркутск07:27

Школьник предотвратил похищение ребенка педофилом в Иркутске

IrkutskMediaвчера в 21:05

Иркутский школьник помог спасти 9-летнюю девочку от похитителя

ИрСити03:01

В Иркутске арестовали мужчину, похитившего девятилетнюю девочку

Твой Иркутск03:00

В Иркутске арестован мужчина, похитивший 9-летнюю девочку

Tkgorod.ru02:54

Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила: «Даже мысли не было пройти мимо»

КП - Иркутск06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих

Комсомольская правда 00:18
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости 10:50
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Спорт

Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА

Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Чемпионат 10:05
Армия и оружие

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс 05:35
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
РБК 11:03
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Ведомости 09:36
Футбол

Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 06:53
Футбол

Семак: прекрасно понимаем, что с «Лионом» нужна только победа

Футболистов "Зенита" устроит только победа в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лионом", заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
РИА Новости 10:07
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Газета.Ru 08:44
Общество

В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Похвистнево-Информ вчера в 20:21
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ вчера в 07:32
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru вчера в 07:26
Авто

Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
РИА Новости 23 ноября в 09:32
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Шоу-бизнес

В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Uznayvse.ru 09:21
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 05:13
Экономика

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Принятие инициативы «позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу», говорится в пояснительной записке.
РБК 03:06
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
StarHit.ru 05:00
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Газета.Ru 07:34
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости вчера в 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное