В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске

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