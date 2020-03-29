Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПервый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске

В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Первый случай коронавируса официально подтвержден в Иркутске

Иркутск Сегоднявчера в 21:53

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям

КП - Иркутсквчера в 18:00

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Tkgorod.ruвчера в 12:11

Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области

Байкал24вчера в 12:26

Первый случай коронавируса в Иркутской области подтвердили у женщины, вернувшейся из ОАЭ

ИрСитивчера в 12:10

Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвердили в Иркутске

IrkutskMediaвчера в 12:03

Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске подтвердился

Телеинформвчера в 11:46
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Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
РБК вчера в 16:34
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Интерфакс вчера в 02:35
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания вакцины, а возможно и позже, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 00:42
Политика

РФ и США из-за коронавируса прекращают инспекции в рамках СНВ-3

Вашингтон, 29 марта 2020, 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США.
REGNUM 01:09
Политика

Мадуро сообщил о помощи из России в борьбе с коронавирусом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что ожидает прибытия в ближайшие дни российского военного самолёта с грузом оборудования для борьбы против коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:57
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Американская академия офтальмологии выпустила предупреждение, в котором говорится, что воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит — может быть ранним признаком коронавируса у некоторых пациентов.
Рамблер вчера в 03:44
Общество

Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом

Ребенок младше одного год, у которого ранее был диагностирован коронавирус нового типа, скончался в Чикаго.
Газета.Ru 01:37
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Красная весна вчера в 05:10
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 27 марта в 16:40
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета 27 марта в 20:55
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Политика

Грузия отказалась пропустить российских граждан из Армении в РФ

Ереван, 29 марта 2020, 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:36
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов

За сутки в столичную больницу в Коммунарке поступило 12 пациентов, всего на лечении состоят 330 пациентов, в том числе с диагнозом "коронавирус", сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости 01:12
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 27 марта в 11:56
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Наука

Определена температура уничтожения коронавируса

Эксперты из США изучили уровень содержания инфекции на коробках, в которых пересылают почтовые отправления, и определили, что спустя сутки на картоне не оставалось жизнеспособных патогенов.
OAnews 00:58
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 23:34
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

Продюсер Яна Рудковская ответила пользовательнице соцсети на упрёк из-за фотографии с едой.
News.ru 27 марта в 23:44
Общество

В Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина

Власти Сингапура аннулировали паспорт гражданина страны за нарушение карантина по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства по иммиграции и контролю.
РИА Новости 01:12
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Медиазона 27 марта в 07:40
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 27 марта в 13:32
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