Коронавирус
Газета.RuПервый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске
В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям
КП - Иркутсквчера в 18:00
Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области
Байкал24вчера в 12:26
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Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
Происшествия
В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания вакцины, а возможно и позже, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
Политика
РФ и США из-за коронавируса прекращают инспекции в рамках СНВ-3
Вашингтон, 29 марта 2020, 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США.
Политика
Мадуро сообщил о помощи из России в борьбе с коронавирусом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что ожидает прибытия в ближайшие дни российского военного самолёта с грузом оборудования для борьбы против коронавируса.
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Американская академия офтальмологии выпустила предупреждение, в котором говорится, что воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит — может быть ранним признаком коронавируса у некоторых пациентов.
Общество
Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом
Ребенок младше одного год, у которого ранее был диагностирован коронавирус нового типа, скончался в Чикаго.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом
В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Политика
Грузия отказалась пропустить российских граждан из Армении в РФ
Ереван, 29 марта 2020, 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов
За сутки в столичную больницу в Коммунарке поступило 12 пациентов, всего на лечении состоят 330 пациентов, в том числе с диагнозом "коронавирус", сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Наука
Определена температура уничтожения коронавируса
Эксперты из США изучили уровень содержания инфекции на коробках, в которых пересылают почтовые отправления, и определили, что спустя сутки на картоне не оставалось жизнеспособных патогенов.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком
Продюсер Яна Рудковская ответила пользовательнице соцсети на упрёк из-за фотографии с едой.
Общество
В Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина
Власти Сингапура аннулировали паспорт гражданина страны за нарушение карантина по коронавирусу, сообщается на сайте ведомства по иммиграции и контролю.
Общество
«Победа» приостановила все полеты
Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.