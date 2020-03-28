Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов - у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

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