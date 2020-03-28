Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов - у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвердили в Иркутске

IrkutskMedia12:03

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям

КП - Иркутск18:00

Первый случай коронавируса в Иркутской области подтвердили у женщины, вернувшейся из ОАЭ

ИрСити12:10

Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске подтвердился

Телеинформ11:46

Первый случай коронавируса официально подтвержден в Иркутске

Иркутск Сегодня21:53

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Tkgorod.ru12:11

Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области

Байкал2412:26
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Политика

Жизнь за бугром: почему некоторые россияне хотят сбежать в США и ЕС?

Как заметил Михеев, со стороны наших идеологических противников, «всем остальным по всему миру» внушается то, что «национальный суверенитет — это пережиток».
Rusvesna.su 21:30
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал, что россияне приехали в самое страшное место – эпицентр заболевания.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Происшествия

Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой

Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Амурская правда 08:20
Происшествия

Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске

У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
NewInform 17:09
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Энергетика

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.
Вести.Ru вчера в 15:21
Игры

Эксперт рассказал, какую цену можно ожидать за Xbox Series X и PlayStation 5

По словам Бэйли, запуск нового поколения игровых приставок — достаточно долгий и сложный процесс, в который вкладываются миллиарды долларов.
Ferra 25 марта в 22:41
Общество

СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК 21:43
Общество

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
RT на русском 21:53
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Ранее в центре погоды «Фобос» уже предупреждали, что тепло в столице сохранится до конца текущей недели, а затем придет похолодание.
РБК 21:17
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

В США скончался первый младенец с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Иллинойс.
Газета.Ru 22:14
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Футбол

Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Советский спорт 18:00
Наука

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Lenta.ru 20:59
Общество

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
YA62.ru 09:23
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК вчера в 22:29
Общество

Депутат Госдумы предложил запретить въезд туристов на Алтай

Власти обеспокоены поведением людей, которые в выходную неделю отправились на отдых Депутат Госдумы от Республики Алтай Родион Букачаков предложил временно закрыть въезд в Республику Алтай для туристов, сообщает телеграм-канал Маsн.
АМИТЕЛ 22:01
Общество

Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает

Уже две недели Италия живет в условиях всеобщего карантина, и граждане искренне надеются на спад эпидемии.
Lenta.ru 25 марта в 17:03
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Megaobzor.com вчера в 12:26
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru 08:37
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей.
Lenta.ru 21:25
Здоровье

Главврач Калачевской ЦРБ борется с фейковыми новостями в Сети

МТВ онлайн 07:34
Футбол

Степанович: "Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!"

Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
Soccer.ru 13:13
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
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