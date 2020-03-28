Коронавирус
Российская газетаВ Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов - у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Жизнь за бугром: почему некоторые россияне хотят сбежать в США и ЕС?
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Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске
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Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
В США впервые умер младенец с коронавирусом
В США скончался первый младенец с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Иллинойс.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
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Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Общество
В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Происшествия
В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус
В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
Общество
Депутат Госдумы предложил запретить въезд туристов на Алтай
Власти обеспокоены поведением людей, которые в выходную неделю отправились на отдых Депутат Госдумы от Республики Алтай Родион Букачаков предложил временно закрыть въезд в Республику Алтай для туристов, сообщает телеграм-канал Маsн.
Общество
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Уже две недели Италия живет в условиях всеобщего карантина, и граждане искренне надеются на спад эпидемии.
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Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
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В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
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Общество
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В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей.
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Степанович: "Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!"
Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.