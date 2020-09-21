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BFM.ru
BFM.ru

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию. Дежурные службы ведут сбор информации о последствиях землетрясений.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба администрации Иркутска распространила сообщение
, в котором говорится о режиме работы стратегических и объектов коммунальной инфраструктуры города после землетрясения.
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