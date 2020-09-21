В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Смотрите также
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Наталья Водянова опубликовала свадебное фото с Антуаном Арно
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Определены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
«200 звонков за 2 минуты»: в МЧС рассказали о землетрясении в Иркутске
Сейсмолог рассказал, будут ли повторные толчки после землетрясения в Иркутске
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Вице-губернатор Брянской области уволился после ДТП с участием сына
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте
Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию. Дежурные службы ведут сбор информации о последствиях землетрясений.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба администрации Иркутска распространила сообщение
, в котором говорится о режиме работы стратегических и объектов коммунальной инфраструктуры города после землетрясения.
Подробнее о событии
Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за землетрясения в районе Култука
IrkutskMediaвчера в 15:26