Происшествия
РБКВ Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III
Водитель Mercedes-Benz ML 400 врезался в памятник Александру III в Иркутске утром 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального МВД.
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Пьяный водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
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Это не моя машина: пьяный автомобилист врезался в памятник Александру III в Иркутске
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Пьяный мужчина на Mercedes-Benz врезался в памятник Александру III в Иркутске
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Вошел в историю: Mercedes-Benz ML 400 врезался в памятник Александру III в Иркутске
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Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
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После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
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«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград
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Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14
Получается, что три GPU из пяти указанных в драйверах ещё не были представлены в каких-либо видеокартах.
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Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября.
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Совет глав правительств стран-членов ШОС одобрил новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на срок до 2035 года, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:38
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Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
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В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Российская газета 03:40
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на бизнес-форуме в Бангкоке, что его страна готова полностью перейти на закупку самолётов в России и прекратить закупки из Европы в случае отказа стран Евросоюза от импорта малайзийского пальмового масла.
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Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
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Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
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Клопс 31 октября в 13:18
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Трамп заявил о сохранении американцами контроля над нефтью в Сирии
США не собираются патрулировать границы Сирии, однако сохранят контроль над нефтью.
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей с 2018 года
Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
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Lenta.ru 31 октября в 12:46