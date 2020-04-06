Коронавирус
ФедералПрессВ Иркутске скончался первый больной коронавирусом
Первый летальный случай от коронавируса зарегистрирован в Иркутской области. 6 апреля скончался 62-летний мужчина, он проходил лечение в Иркутской областной инфекционной больнице.
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Статистика заражения коронавирусом в Иркутске: сколько лет зараженным и кто в зоне опасности
КП - Иркутск06 апреля в 05:33
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Экономика
Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей
Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Общество
Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области
Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Политика
Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков
Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Здоровье
Малышева перечислила эффективные препараты для лечения коронавируса
Известная телеведущая и профессор Елена Малышева оценила информацию о препаратах для лечения коронавируса, применение которых могут начать в России.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
Кремль переадресовал США вопрос о шансах на продление договора СНВ-3
Вопрос о возможности продления договора СНВ-3 нужно задавать США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Футбол
Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Политика
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Возмущенного уровнем медпомощи Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией
Публицист и политик Максим Шевченко рассказал о том, что ему удалось добиться госпитализации с диагнозом "двусторонняя пневмония" только после того, как он вынужден был обратиться в частную клинику.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Общество
Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63
«За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом: Московская область — 2, Республика Северная Осетия — 1, Иркутская область — 1, Хабаровский край — 1», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Происшествия
На Брянщине коронавирусом заразились 57 человек
Сегодня в Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом.
Здоровье
В Ивановской области зарегистрировано 33 случая коронавируса
На сегодняшний день, 06.04.2020 года, число заболевших в Ивановской области достигло 33 человек.
Космос
Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Авто
Hyundai продлит гарантию на автомобили из-за коронавируса
Общество
В Ленобласти зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
Специалисты управления Роспотребнадзора по Ленинградской области рассказали о пяти новых случаях заражения коронавирусом.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Экономика
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Согласно новым оценкам, рынок потеряет около €105 млрд и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся €250 млрд, следует из отчета аналитиков Boston Consulting Group, подготовленного в партнерстве с Altagamma и AB Bernstein.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.