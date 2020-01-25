Здоровье
РБКВ Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
В администрации сообщили, что всех студентов БГУ, которые проживают в общежитии, осмотрели медики. ТАСС со ссылкой на Хабудаева пишет, что китайских студентов госпитализировали. Накануне в Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус.
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с чего всё началось
Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием.ТАСС03:22
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Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек
Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Напомним, смартфоны Nokia одни из первых получили обновление до актуальной версии Android, при этом Nokia 7.2 или Nokia 6.2 пока предлагаются на Android 9 Pie, но скоро аппараты будут обновлены до Android 10.
Футбол
Ди Марцио: Эриксен перейдет в «Интер» в начале следующей недели
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Тудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»
В первые четыре-пять дней было тяжеловато, сейчас втянулся.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Футбол
Лэмпард: «Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили нам очков»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о голкипере "синих" Кепе Аррисабалаге, которого в последнее время стали часто критиковать за результативные ошибки в матчах лондонского клуба.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала
Последний снимок, опубликованный Натальей вызвал фурор в сети. 36-летняя актриса снялась для журнала Maxim.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Футбол
Фабиньо: «Присутствие сейчас Мбаппе было бы головной болью для „Ливерпуля“»
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо порассуждал о том, как сказался бы переход в стан "красных" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Политика
Лукашенко: не хочу быть последним президентом Белоруссии
Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом своей страны.
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения.
Наука
В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов
Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Общество
Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве
На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.
Биатлон
Васнецова выиграла первый спринт в рамках отбора на чемпионат Европы
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, стала победительницей первого спринта в рамках шестого этапа Кубка России, который проходит в Ижевске.