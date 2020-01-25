Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием.

с чего всё началось

В администрации сообщили, что всех студентов БГУ, которые проживают в общежитии, осмотрели медики. ТАСС со ссылкой на Хабудаева пишет, что китайских студентов госпитализировали. Накануне в Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус.

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

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