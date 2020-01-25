Здоровье

РБКРБКВ Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

В администрации сообщили, что всех студентов БГУ, которые проживают в общежитии, осмотрели медики. ТАСС со ссылкой на Хабудаева пишет, что китайских студентов госпитализировали. Накануне в Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием.
ТАСС03:22

Подробнее о событии

Минздрав: случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не выявлено

Иркутск Сегодня05:15

Общежитие Байкальского госуниверситета закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

IrkutskMedia03:52

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

ТАСС03:22

В Иркутске пятерых студентов из Китая отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Интерфакс03:42

Общежитие Байкальского госуниверситета закрыли на карантин

ИрСити03:17

Общежитие БГУ в Иркутске закрыли на карантин из-за заболевших ОРВИ студентов

ИА Альтаир03:53

Общежитие БГУ закрыли на карантин из-за ОРВИ

Твой Иркутск02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
Телеканал 360° вчера в 19:12
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия вчера в 05:42
Общество

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
ТАСС 04:23
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

Напомним, смартфоны Nokia одни из первых получили обновление до актуальной версии Android, при этом Nokia 7.2 или Nokia 6.2 пока предлагаются на Android 9 Pie, но скоро аппараты будут обновлены до Android 10.
Astera вчера в 07:20
Футбол

Ди Марцио: Эриксен перейдет в «Интер» в начале следующей недели

Metaratings вчера в 12:35
Футбол

Тудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»

В первые четыре-пять дней было тяжеловато, сейчас втянулся.
Soccer.ru 02:40
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

BFM.ru 04:07
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность вчера в 13:34
Футбол

Лэмпард: «Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили нам очков»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о голкипере "синих" Кепе Аррисабалаге, которого в последнее время стали часто критиковать за результативные ошибки в матчах лондонского клуба.
Soccer.ru вчера в 17:16
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала

Последний снимок, опубликованный Натальей вызвал фурор в сети. 36-летняя актриса снялась для журнала Maxim.
Privet-Rostov.ru 03:48
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 23 января в 07:12
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Футбол

Фабиньо: «Присутствие сейчас Мбаппе было бы головной болью для „Ливерпуля“»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо порассуждал о том, как сказался бы переход в стан "красных" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Soccer.ru 05:23
Политика

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Газета.Ru 05:42
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 23 января в 08:05
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Политика

Лукашенко: не хочу быть последним президентом Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом своей страны.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения.
РБК 03:12
Армия и оружие

США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

Взгляд.ру 05:38
Наука

В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов

Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Наука и жизнь 22 января в 23:20
Общество

Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве

На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.
Известия 05:42
Биатлон

Васнецова выиграла первый спринт в рамках отбора на чемпионат Европы

Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, стала победительницей первого спринта в рамках шестого этапа Кубка России, который проходит в Ижевске.
Матч ТВ 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное