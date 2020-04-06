В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона. Речь идет о 62-летнем мужчине, который скончался в областной инфекционной больнице.

В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом

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