Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона. Речь идет о 62-летнем мужчине, который скончался в областной инфекционной больнице.
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Происшествия
Коронавирус обнаружен в семи городах Тульской области
Еще 48 были госпитализированы с подозрением на коронавирус. На карантине под наблюдением медиков находятся 1418 жителей Тульской области.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Коронавирусом в Архангельской области заболели трое несовершеннолетних
Всего на утро понедельника, 6 апреля, в Архангельской области лабораторно подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из них выздоровели.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Происшествия
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Общество
В России зафиксировали 954 новых случая коронавируса
Умерли от коронавирусной инфекции нового типа 47 человек, двое из них за последние сутки.
Экономика
Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату
Отраслевые объединения попросили рекламодателей в первую очередь пересмотреть условия оплаты: большинство агентств всегда оказывали услуги на условиях стопроцентной постоплаты, теперь они просят перейти на предоплату проектов в размере не менее 70% от бюджета.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
Общество
82 случая заболеваний коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки
Еще 82 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Московской области.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Происшествия
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области
Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Гаджеты
Подешевевшие iPhone 11 приведут к падению цен Android-смартфонов 4G
Подешевевшие «яблочные» гаджеты приведут к падению цена на Android-смартфоны 4G, прогнозируют аналитики.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Гаджеты
Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая
Общество
В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек
По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Энергетика
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Кино
Снявшийся в «Звездных войнах» и «Чужих» актер умер из-за коронавируса
Актер Джей Бенедикт умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом сообщается на сайте артиста.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Шоу-бизнес
Соседов назвал дочь Валерии средней певицей
В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.
Футбол
Виллиан заявил об уходе из «Челси»
Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Виллиан, ныне выступающий за «Челси», сообщил, что не смог договориться с лондонским клубом о продлении действующего соглашения.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим
Власти Подмосковья не планируют вводить пропускной режим передвижения по территории области, но работа над созданием платформы, позволяющей это сделать, идет.