Происшествия
РИА НовостиВ Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru. Как отмечается, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили владельца автомобиля, он был пьян.
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Пьяный водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
Твой Иркутсквчера в 22:34
Это не моя машина: пьяный автомобилист врезался в памятник Александру III в Иркутске
КП - Иркутсквчера в 23:58
Пьяный мужчина на Mercedes-Benz врезался в памятник Александру III в Иркутске
ИА Альтаирвчера в 23:25
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«Локомотив» упустил победу в матче чемпионата России с «Уфой»
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Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
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Речь идет о роликах на YouTube-канале Real Talk, где публиковались видео о том, как малолетние дети задавали различные вопросы гомосексуалисту, порноактрисе и травести.
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
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Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Технологии
В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц
Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Спорт
Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы
Сборная России стала победителем мужского командного чемпионата Европы в пятый раз, ранее россияне выигрывали турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей
Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.
Спорт
Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
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Названы самые жуткие монстры в истории кино
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Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Теннис
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
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В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков
Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
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