Происшествия
РИА НовостиВ Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru. Как отмечается, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили владельца автомобиля, он был пьян.
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Это не моя машина: пьяный автомобилист врезался в памятник Александру III в Иркутске
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