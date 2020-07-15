Общество
Байкал24В Иркутске за сутки выпало 91 мм осадков
По данным гидрометцентра, за сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью. Это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
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Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Гаджеты
50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за $270 поступил в продажу
Умный телевизор Redmi X50 поступил в продажу на территории Китая по цене всего 270 долларов.
iXBT.com 00:04
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Общество
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу защиты бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова на его арест по делу о госизмене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 07:23
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Гаджеты
Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Деловое.ТВ вчера в 12:38
Политика
Дума поддержала поправки о голосовании на выборах в три дня
Государственная дума поддержала во втором чтении поправки о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество
Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
Футбол
«Зенит» выиграл у «Оренбурга» все шесть матчей в истории
«Зенит» обыграл «Оренбург» в 29-м туре РПЛ и продлил победную серию в матчах с этим соперником.
RT на русском вчера в 15:26
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье
В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом
По сообщению пресс-службы областного министерства здравоохранения, за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 105 омичей.
Московский Комсомолец Омск вчера в 06:27
Здоровье
Город Кемерово получил пять новых автомобилей скорой помощи
Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи получила пять новых автомобилей класса «С». Автомобили полностью укомплектованы новым современным оборудованием.
Газета Кемерова 00:57
Политика
Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Известия вчера в 09:05
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
Происшествия
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика
МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия 00:52
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM вчера в 06:52
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25