По данным гидрометцентра, за сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью. Это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В Иркутске за сутки выпало 91 мм осадков

Политика США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина. 128

Общество В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных. 3,1K

Гаджеты 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за $270 поступил в продажу Умный телевизор Redmi X50 поступил в продажу на территории Китая по цене всего 270 долларов.

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5K

Общество Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу защиты бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова на его арест по делу о госизмене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. 3

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 92

Общество Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети. 86

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 246

Здоровье Город Кемерово получил пять новых автомобилей скорой помощи Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи получила пять новых автомобилей класса «С». Автомобили полностью укомплектованы новым современным оборудованием.

Футбол Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

Общество Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка. 8

Политика МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге. 348