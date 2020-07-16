По данным гидрометцентра, за сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью. Это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В Иркутске за сутки выпало 91 мм осадков

Кино Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.

Общество На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19 Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.

Общество В Курганской области выявили 55 новых случаев коронавируса В Курганской области выявили 55 новых случаев коронавируса. На 15 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 56 новых случая COVID-19. 7

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5K

Шоу-бизнес Мирослава Карпович ответила хейтерам Напомним, недавно стало известно о романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным.

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии. 44

Космос «Роскосмос» не учитывается в планах NASA по освоению Луны Уверены авторы статьи и в том, что если РФ решится на сотрудничество с Китаем в плане освоения космоса, то это взаимодействие будет скорее символическим.

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 36

Общество Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Здоровье В строящемся в Новосибирске перинатальном центре будут развивать фетальную хирургию Фетальную хирургию, объектом которой является плод в утробе матери, планируют развивать в одном из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, ввести который планируется в 2021 году.