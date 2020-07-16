Общество
Байкал24В Иркутске за сутки выпало 91 мм осадков
По данным гидрометцентра, за сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью. Это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
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Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин 14 июля в 08:11
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус
Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле
Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.
Kinonews.ru 03:19
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Происшествия
СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
Общество
В Курганской области выявили 55 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 55 новых случаев коронавируса. На 15 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 56 новых случая COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 03:53
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович ответила хейтерам
Напомним, недавно стало известно о романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru 02:48
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Космос
«Роскосмос» не учитывается в планах NASA по освоению Луны
Уверены авторы статьи и в том, что если РФ решится на сотрудничество с Китаем в плане освоения космоса, то это взаимодействие будет скорее символическим.
Актуальные Новости 14 июля в 17:03
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
С 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо
В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо.
Бизнес-газета 03:07
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Как пишет MASH, тут суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье селебрити.
КМВ Новости 03:02
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net вчера в 03:27
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
Здоровье
В строящемся в Новосибирске перинатальном центре будут развивать фетальную хирургию
Фетальную хирургию, объектом которой является плод в утробе матери, планируют развивать в одном из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, ввести который планируется в 2021 году.
ТАСС 01:53
Общество
В Саратовской области за сутки выявили ещё 95 носителей коронавируса
В Саратовской области по состоянию на 16 июля коронавирус подтвердился у 7969 человек, за сутки положительные тесты получили еще 95 пациентов.
REGNUM 02:10
Армия и оружие
75 лет назад в Лос-Аламосе произвели первый в истории ядерный взрыв
16-го июля 1945-го года, ровно семьдесят пять лет назад, на полигоне в районе Лос-Аламоса (Нью-Мексико, США) произвели первый в истории наземный ядерный взрыв.
Planet Today 04:11
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Футбол
Алексей Миранчук может перейти из «Локомотива» в «Милан»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из "Локомотива" в "Милан".
Газета.Ru 04:21
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28