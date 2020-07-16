Общество

Байкал24Байкал24В Иркутске за сутки выпало 91 мм осадков

По данным гидрометцентра, за сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков, из них 61 мм – ночью. Это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
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В Иркутске за сутки выпало 91 мм осадков

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Синоптики рассказали, повторится ли потоп в Иркутске в ближайшие дни

КП - Иркутсквчера в 23:14

За сутки в Иркутске выпало более 90 миллиметров осадков

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91 миллиметр осадков выпал в Иркутске за сутки

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Последствия ливня устраняют в Иркутске

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За прошедшие сутки в Иркутске выпало 91 мм осадков

НИА-Байкалвчера в 23:15

91 мм осадков выпало за сутки в Иркутске – на 2 мм меньше рекорда 2001 г

ИрСити00:22
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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин 14 июля в 08:11
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Шоу-бизнес

Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
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Общество

Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус

Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
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Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
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Кино

Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле

Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.
Kinonews.ru 03:19
Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Происшествия

СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
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Общество

В Курганской области выявили 55 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 55 новых случаев коронавируса. На 15 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 56 новых случая COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 03:53
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Культура

На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович ответила хейтерам

Напомним, недавно стало известно о романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru 02:48
Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Космос

«Роскосмос» не учитывается в планах NASA по освоению Луны

Уверены авторы статьи и в том, что если РФ решится на сотрудничество с Китаем в плане освоения космоса, то это взаимодействие будет скорее символическим.
Актуальные Новости 14 июля в 17:03
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Общество

С 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо

В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо.
Бизнес-газета 03:07
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Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Как пишет MASH, тут суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье селебрити.
КМВ Новости 03:02
Общество

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге загорелась клиника, предлагающая тесты на коронавирус

ФедералПресс 01:58
Авто

КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения

Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net вчера в 03:27
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Здоровье

Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
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Здоровье

В строящемся в Новосибирске перинатальном центре будут развивать фетальную хирургию

Фетальную хирургию, объектом которой является плод в утробе матери, планируют развивать в одном из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, ввести который планируется в 2021 году.
ТАСС 01:53
Общество

В Саратовской области за сутки выявили ещё 95 носителей коронавируса

В Саратовской области по состоянию на 16 июля коронавирус подтвердился у 7969 человек, за сутки положительные тесты получили еще 95 пациентов.
REGNUM 02:10
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Армия и оружие

75 лет назад в Лос-Аламосе произвели первый в истории ядерный взрыв

16-го июля 1945-го года, ровно семьдесят пять лет назад, на полигоне в районе Лос-Аламоса (Нью-Мексико, США) произвели первый в истории наземный ядерный взрыв.
Planet Today 04:11
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Футбол

Алексей Миранчук может перейти из «Локомотива» в «Милан»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из "Локомотива" в "Милан".
Газета.Ru 04:21
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В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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