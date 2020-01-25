Здоровье
News.ruВ Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика
В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Политика
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Происшествия
Последствия землетрясения в Турции попали на видео
Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Теннис
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения при проведении абортов в клинике
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Футбол
Red Bull не собирается покупать «Спартак»
Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Футбол
Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»
Наука
Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения
Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
Политика
Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины
Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.
Космос
Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды
Политика
Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Общество
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Здоровье
Инфекционист назвал основные симптомы нового коронавируса из Китая
Инфекционист Владимир Никифоров, являющийся заведующим кафедрой в РНИМУ имени Пирогова, назвал основные симптомы, характерные для нового коронавируса из Китая.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.