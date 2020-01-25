Здоровье

News.ruNews.ruВ Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Прибывшего в Иркутск жителя КНР госпитализировали с подозрением на коронавирус

Твой Иркутск02:21

Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Иркутске

Интерфакс01:03

Гражданина Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

ТАСС01:32

Китайский коронавирус в России: с подозрением на заражение в Иркутске отправили в больницу жителя Китая

КП - Иркутск01:27

В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на коронавирусную инфекцию

Байкал2401:59

Приехавшего в Иркутск гражданина Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

ИрСити00:59

Из Китая в Иркутск в день прилетает по несколько лайнеров

Иркутск Сегодня01:55
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Спорт

Непряева стала шестой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

РИА Новости 05:06
Политика

В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
RT на русском 07:07
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
ТАСС 07:10
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Политика

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ru вчера в 17:20
Политика

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Последствия землетрясения в Турции попали на видео

Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
iReactor вчера в 23:48
Происшествия

На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
ТАСС вчера в 07:13
Теннис

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Газета.Ru 06:35
Здоровье

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Известия 04:08
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы 06:00
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения при проведении абортов в клинике

РИА Новости вчера в 05:20
Политика

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Российская газета 04:28
Футбол

Red Bull не собирается покупать «Спартак»

Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Евро-футбол.ру 01:58
Футбол

Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»

Российская газета 05:29
Наука

Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения

Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
N+1 04:25
Политика

Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины

Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.
Life.ru вчера в 13:44
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости вчера в 04:09
Политика

Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед

Московский Комсомолец 23 января в 12:21
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Спорт-Экспресс вчера в 14:52
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Общество

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена

News.ru 23 января в 04:14
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Здоровье

Инфекционист назвал основные симптомы нового коронавируса из Китая

Инфекционист Владимир Никифоров, являющийся заведующим кафедрой в РНИМУ имени Пирогова, назвал основные симптомы, характерные для нового коронавируса из Китая.
Актуальные Новости 05:01
Политика

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
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