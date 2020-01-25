Здоровье
News.ruВ Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Теннис
Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Авто
В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Здоровье
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Здоровье
Власти Амурской области отчитались о ситуации с коронавирусом
Информацию о коронавирусе нужно брать из официальных источников, сообщил прокурор Амурской области Руслан Медведев.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Экономика
Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату
Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
Гаджеты
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
Общество
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Теннис
Рублев победил Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open
Добавим, что с начала сезона Рублев выиграл 11-й матч подряд. Ранее в январе он завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
Под Москвой обокрали секретный бункер
В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24
Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.