Здоровье

News.ruNews.ruВ Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Представитель министерства здравоохранения Иркутской области: коронавируса в регионе нет

ИА Альтаир04:38

Из Китая в Иркутск в день прилетает по несколько лайнеров

Иркутск Сегодня01:55

Гражданина Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

ТАСС01:32

Китайский коронавирус в России: с подозрением на заражение в Иркутске отправили в больницу жителя Китая

КП - Иркутск01:27

Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Иркутске

Интерфакс01:03

Приехавшего в Иркутск гражданина Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

ИрСити00:59

Прибывшего в Иркутск жителя КНР госпитализировали с подозрением на коронавирус

Твой Иркутск02:21
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Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
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Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

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В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
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Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
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Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
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Власти Амурской области отчитались о ситуации с коронавирусом

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Красная весна 05:28
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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Экономика

Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату

Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
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Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
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Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

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На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

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Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

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Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism

Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

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