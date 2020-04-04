Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 апреля

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В субботу стало известно, что оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу принял решение о продлении в регионе режима полной самоизоляции до 12 апреля.