Коронавирус
ТАССВ Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы правительства Приангарья и в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
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Игорь Кобзев: решение о продлении самоизоляции в Иркутской области примем с минздравом и Роспотребнадзором
Иркутск Сегоднявчера в 17:33
Власти Прибайкалья еще не приняли решения о продлении режима самоизоляции после 5 апреля
ИА Альтаирвчера в 08:32
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