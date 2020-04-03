Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы правительства Приангарья и в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

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