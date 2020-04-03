Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

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