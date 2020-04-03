Коронавирус
РИА НовостиВ Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Игорь Кобзев: решение о продлении самоизоляции в Иркутской области примем с минздравом и Роспотребнадзором
Иркутск Сегоднявчера в 17:33
Власти Прибайкалья еще не приняли решения о продлении режима самоизоляции после 5 апреля
ИА Альтаирвчера в 08:32
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Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Политика
Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП с газом в Орехово-Зуеве
В результате взрыва газовой колонки в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве погиб один человек, ещё четверо пострадали.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной способ передачи коронавируса
Распространение коронавируса идет преимущественно капельным путем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Технологии
Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
Армия и оружие
Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом
Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза
В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Путешествия
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка.
Общество
Китай поставит России 80 млн медицинских масок
Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
Общество
WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет
Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
Здоровье
В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника
В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Общество
Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Происшествия
В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын
В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Биатлон
Назван новый кандидат на место Драчева в СБР
Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал имя возможного сменщика Владимира Драчева на посту главы СБР.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
США перехватили 200 тысяч масок, подготовленных для полиции Берлина
Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
Общество
«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса
Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
Космос
«Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало в ходе недавно проведенных испытаний, что позволяет гарантировать его функциональность при его будущей работе в межпланетном пространстве, сообщается на сайте NASA.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.