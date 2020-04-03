Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 апреля

Байкал2404:49

Игорь Кобзев: решение о продлении самоизоляции в Иркутской области примем с минздравом и Роспотребнадзором

Иркутск Сегоднявчера в 17:33

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля

ИрСити04:11

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Tkgorod.ru04:09

Продление режима самоизоляции в Иркутске: до какого числа продлят

КП - Иркутск04:30

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 апреля

Глагол. Иркутское обозрение04:28

Власти Прибайкалья еще не приняли решения о продлении режима самоизоляции после 5 апреля

ИА Альтаирвчера в 08:32
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Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Экономика

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Известия 08:51
Политика

Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.
Газета.Ru 02 апреля в 10:04
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП с газом в Орехово-Зуеве

В результате взрыва газовой колонки в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве погиб один человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 07:18
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной способ передачи коронавируса

Распространение коронавируса идет преимущественно капельным путем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
РБК 11:38
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК 09:51
Технологии

Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно

Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
ИА Красная Весна 10:33
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:14
Происшествия

В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза

В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Российская газета 06:50
Путешествия

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News 02 апреля в 11:58
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка.
Peterburg2.ru 10:00
Общество

Китай поставит России 80 млн медицинских масок

Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
RT на русском 10:36
Общество

WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
ТАСС вчера в 22:14
Здоровье

В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника

В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.
Новый Калининград.Ru 07:45
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru 09:22
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Кино

Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы

По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Live24 04:55
Общество

Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
RT на русском вчера в 11:06
Космос

Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Дни24 02 апреля в 07:38
Происшествия

В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын

В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Вести.Ru вчера в 19:17
Биатлон

Назван новый кандидат на место Драчева в СБР

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал имя возможного сменщика Владимира Драчева на посту главы СБР.
Спорт день за днем вчера в 10:05
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 03:34
Политика

США перехватили 200 тысяч масок, подготовленных для полиции Берлина

Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
ToDay News Ufa 06:48
Общество

«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса

Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
NewInform 06:24
Космос

«Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало в ходе недавно проведенных испытаний, что позволяет гарантировать его функциональность при его будущей работе в межпланетном пространстве, сообщается на сайте NASA.
N+1 02 апреля в 05:20
Космос

Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
News.ru 05:49
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