Коронавирус

ТАССТАССВ Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы правительства Приангарья и в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 апреля

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