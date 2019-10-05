Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
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