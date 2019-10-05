Происшествия
РИА НовостиВ Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек
Московский Комсомолецвчера в 22:57
Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие
Сибирские Новостивчера в 22:13
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
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Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
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«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер.
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Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
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При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
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Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
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Экономика
Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение
Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
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Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.
РБК 03:00
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
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Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва вчера в 12:19
Единоборства
Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
Комсомольская правда вчера в 16:08
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Армия и оружие
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В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
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Футбол
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Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
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Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
ТАСС 03 октября в 01:15
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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