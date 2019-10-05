Происшествия
РИА НовостиВ Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета. По данным ведомства, на борту находились пять человек, один из них погиб, четверо получили травмы.
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек
Московский Комсомолецвчера в 22:57
Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие
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