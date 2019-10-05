Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета. По данным ведомства, на борту находились пять человек, один из них погиб, четверо получили травмы.
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Катер врезался в берег на Иркутском водохранилище, один из пассажиров погиб

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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
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