На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета. По данным ведомства, на борту находились пять человек, один из них погиб, четверо получили травмы.

В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

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