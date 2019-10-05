Происшествия
RT на русскомВ Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
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Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие
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