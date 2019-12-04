Происшествия

ТАССТАССВ Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
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В Иркутской области под грузовиком обрушился мост

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В Иркутской области после проезда грузовика обрушился мост через реку

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Московский Комсомолецвчера в 22:03
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Происшествия

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Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж вчера в 12:29
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