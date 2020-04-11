Происшествия
RT на русскомВ Иркутской области потушили пожар в колонии
Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых. Видео с места происшествия — в материале RT.
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Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
В России диагностировали коронавирус еще у 1786 человек за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, еще 18 человек скончались.
Компания вчера в 03:31
Политика
Разведка в США предупреждала Белый дом о коронавирусе еще в ноябре
Национальный центр медицинской разведки (NCMI) заявил в отчете Белому дому об опасности распространения новой инфекции из Уханя еще в ноябре 2019 года, передает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.
Rambler News Service 08 апреля в 11:58
Общество
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома, сообщил в пятницу губернатор Вадим Шумков.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество
В Саратовской области выявлено 30 случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на 4 человека.
Регион 64 08 апреля в 14:19
Общество
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
РИА Новости 01:56
Общество
В Крыму запретят посещение кладбищ из-за коронавируса
Вести.Севастополь 03:44
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Здоровье
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи. На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 09 апреля в 08:01
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Здоровье
Лечебные свойства лимона и имбиря оценил глава Минздрава
Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью для ТАСС, использование чеснока, лимонов и имбиря в качестве средств борьбы с коронавирусом не может быть полноценной заменой традиционного лечения с помощью медикаментов.
Live24 04:19
Авто
Канадцы превратили удлинённый Lincoln Navigator в крепость
Кроссовер, оснащённый стандартными наддувным мотором V6 3.5 EcoBoost (456 л.с. и 691 Н•м) и десятиступенчатым «автоматом», защищён по стандарту BR6/VR6.
Драйв вчера в 09:31
Авто
На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE
Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс 09 апреля в 10:19
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Раскрыт возраст большинства заразившихся коронавирусом москвичей
Ранее 11 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции сообщал, что в Москве за последние сутки зафиксировали 1030 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:06
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Общество
В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом
Глава Крыма уточнил, что коронавирус был подтвержден только по результатам третьего теста на 10 день.
Вести.Севастополь 04:50
Общество
Доктор Мясников: статистика коронавируса говорит о «русском чуде»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о существовании «русского чуда» в борьбе с коронавирусной инфекцией.
АБН 05:13
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Здоровье
Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса
Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.
ФАН 03:51
Космос
Меркурий переходит в знак Овна: что нас ждет с 12 по 18 апреля
11 апреля Меркурий — планета, символизирующая коммуникацию, скорость реакций и передвижения, — перейдет в импульсивный знак Овна.
SM News 05:02
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54