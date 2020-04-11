Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых. Видео с места происшествия — в материале RT.

В Иркутской области потушили пожар в колонии

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