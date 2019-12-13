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Областная газета (г. Иркутск)Врио губернатора Игоря Кобзева представили Иркутской области
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Полномочный представитель президента России Сергей Меняйло 13 декабря 2019 года представил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева членам регионального правительства и депутатам Законодательного собрания.
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В ближайшее время Игорь Кобзев будет знакомиться с Иркутской областью, чтобы понять Иркутскую область, увидеть всё своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу по решению проблем, которые он услышит от людей.
— Сергей Меняйло, российский политикАиФ Иркутск 09:11
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