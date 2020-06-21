Коронавирус

ТАССТАССВ Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Режим самоизоляции продлен до 28 июня

ИА Альтаир10:48

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

ТАСС10:47

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

ИрСити10:17

Режим самоизоляции продлен в Иркутской области до 28 июня

IrkutskMedia10:25

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня

Байкал2410:15

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

Твой Иркутск10:08

Продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня : в регионе более 5,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

КП - Иркутск10:27
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