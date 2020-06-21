Коронавирус
ТАССВ Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
РБК 19 июня в 23:53
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru 01:38
Политика
Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту
Памятник Теодору Рузвельту у Музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют. Монумент воздвигли в 1940 году.
Российская газета 20:38
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрыть свой доход
В этом году примеру «золотой судьи» Еленой Хахалевой последовали 53 арбитра, а также сама Хахалева.
КП - Кубань вчера в 05:02
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия 19:05
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru 13:07
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Здоровье
В Кургане коронавирусом за сутки заболели 43 человека
21 июня в Курганской области подтверждены 43 новых случая COVID-19. Количество инфицированных коронавирусом в регионе достигло 571 человека.
Область 45 04:03
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс 20:03
Киберспорт
В Dota 2 обнаружен баг — на драфте деньги уходят в минус, а в игре их становится бесконечно много
Игрок в Dota 2 обнаружил баг, который ломает счётчик золота.
CyberSport.ru 11:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал снижающие холестерин продукты
Известный телеведущий и врач Александр Мясников перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в организме.
Аргументы недели 06:33
Общество
Цивилёв продлил режим повышенной готовности в Кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв продлил в регионе режим повышенной готовности.
ВашГород.ру вчера в 02:10
Футбол
Мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Ла Лиги
Сегодняшняя победа позволила «Реалу» возглавить таблицу национального первенства: у команды Зинедина Зидана и «Барселоны» одинаковое количество очков (65), но мадридцы имеют преимущество в личных встречах в этом сезоне.
Sport24.ru 17:57
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 18:28
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com 07:39
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
Общество
Еще три человека умерли от ковида в Приморье: данные на 22 июня
По данным на 22 июня, в крае всего выявлено 3643 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 2102 человека.
ВЕСТИ: Приморье 20:46
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили
CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях.
SM News вчера в 02:10
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
Происшествия
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
РИА Новости 13:45
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в отделе полиции
Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 17:42
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30