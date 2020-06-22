Коронавирус

ТАССТАССВ Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

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Режим самоизоляции продлен в Иркутской области до 28 июня

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Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

ИрСитивчера в 10:17

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

ТАССвчера в 10:47

Продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня : в регионе более 5,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

КП - Иркутсквчера в 10:27
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Жители Австралии запечатлели в небе огненный шар

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Массовая драка произошла в Норильске

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Общество

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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
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РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

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