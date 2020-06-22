Коронавирус
РИА НовостиВ Иркутской области продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской области из-за ситуации с коронавирусом продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщает пресс-служба губернатора области. Также на территории Приангарья действует обязательный масочный режим.
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Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные
В правительстве добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Агентство Телеграф 20 июня в 10:10
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество
Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС вчера в 08:42
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Футбол
РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России.
News.ru вчера в 10:53
Политика
Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.
RT на русском вчера в 23:56
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru вчера в 12:05
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Общество
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров
Rambler News Service вчера в 14:06
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Общество
Новосибирские музеи и зоопарк возобновят работу с 24 июня
ТАСС вчера в 23:52
Наука
Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара
Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
ToDay News Ufa вчера в 01:25
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Общество
Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса
Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Наука
Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю
Отмечается, что источником подобных событий может быть не только темная материя, но и известные частицы.
Evo-rus.com 01:02
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала сына
Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru вчера в 08:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Опубликованы ранее неизвестные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, посвященные первым дням Великой Отечественной войны.
Росбалт 19 июня в 01:48