Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутской области продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской области из-за ситуации с коронавирусом продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщает пресс-служба губернатора области. Также на территории Приангарья действует обязательный масочный режим.
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Игорь Кобзев поручил проверить внезапно открывшийся ночной клуб

Байкал24вчера в 22:45

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

ИрСитивчера в 10:17

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

ТАССвчера в 10:47

Режим самоизоляции продлен в Иркутской области до 28 июня

IrkutskMediaвчера в 10:25

Режим самоизоляции продлен до 28 июня

ИА Альтаирвчера в 10:48

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

Твой Иркутсквчера в 10:08

Продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня : в регионе более 5,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

КП - Иркутсквчера в 10:27
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
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Общество

Работающим пенсионерам продлят электронные больничные

В правительстве добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Агентство Телеграф 20 июня в 10:10
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Финансы

ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС вчера в 08:42
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
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Футбол

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России.
News.ru вчера в 10:53
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Политика

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.
RT на русском вчера в 23:56
Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0

Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru вчера в 12:05
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Общество

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров

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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости вчера в 07:40
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
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Общество

Новосибирские музеи и зоопарк возобновят работу с 24 июня

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Наука

Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара

Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
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Общество

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РИА Новости вчера в 15:57
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Общество

Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
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Наука

Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю

Отмечается, что источником подобных событий может быть не только темная материя, но и известные частицы.
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Шоу-бизнес

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Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru вчера в 08:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Опубликованы ранее неизвестные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, посвященные первым дням Великой Отечественной войны.
Росбалт 19 июня в 01:48
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