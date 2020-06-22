Коронавирус
ТАССВ Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Киберспорт
Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
Cyber.sports.ru вчера в 15:17
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Футбол
ЦСКА ответил Селюку, обвинившему Гончаренко в расизме
ЦСКА отреагировал на заявление агента Дмитрия Селюка, который обвинил главного тренера команды Виктора Гончаренко в расизме.
Bookmaker-ratings.ru 01:43
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru 02:33
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Здоровье
В Башкирии еще 53 человека за сутки заболели коронавирусом
По словам министра, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заразились 4959 человек, в том числе +53 за последние сутки.
МедиаКорСеть 01:33
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Футбол
Лисин покинет пост пресс-атташе «Спартака». Его место займёт Кулемин
Как стало известно «Чемпионату», журналист Ярослав Кулемин займёт место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Антон Лисин покинет пост.
Чемпионат вчера в 17:38
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Липецком
В Липецкой области около села Паниковец в результате ДТП погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны
В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Rambler News Service 20 июня в 10:16
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Финансы
ЦБ снизил ставку до 4,5% годовых
Центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на один процент - до 4,5% годовых.
Газета.Ru 19 июня в 08:42
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 20 июня в 04:09
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 20 июня в 17:49
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия
Чернобыльская зона снова загорелась
Lenta.ru 02:27
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com вчера в 04:33
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 стал в два раза популярнее Mazda CX-5
Tvoe-avto.com вчера в 04:41
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30