Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщило региональное правительство. «Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня», — приводит сообщение ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня

RT на русском22:05

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня

Областная газета (г. Иркутск)20:17

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

РБК20:42

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня включительно

Tkgorod.ru21:01

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

ИрСити10:17

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

Твой Иркутск10:08

В Саратове режим самоизоляции продлен до 30 июня

АиФ Саратов19 июня в 01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Известия 21:14
196
Экономика

Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны

Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 19 июня в 07:32
35
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
713
Шоу-бизнес

Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности

Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
Общество

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
439
Экономика

На банки предложили переложить страхование при потребкредите

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал концепцию страхования рисков ипотеки, предложенную в конце апреля ЦБ.
Известия 19:30
Общество

Цивилёв продлил режим повышенной готовности в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв продлил в регионе режим повышенной готовности.
ВашГород.ру вчера в 02:10
117
Футбол

РФС допустил перенос финала Кубка России на начало августа

РБК 10:53
98
Происшествия

Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского

Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Политика

Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
20
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
2,9K
Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 11:46
16K
Футбол

Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу высказываний футбольного агента Дмитрия Селюка, который заподозрил белорусского тренера армейцев в расизме.
BetOn 16:47
Наука

Ученые из Швейцарии выяснили, что мозг человека может создавать нейронные структуры в 11 измерениях

Исследователя говорят, что центральный орган ЦНС может создавать нейронные структуры в 11 измерениях.
Дни24 10:11
3
Здоровье

Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита

Evo-rus.com 14:39
1
Наука

Ученые из Чили нашли самое большое яйцо динозавра

Один из ведущих исследователей находки, доктор Лукас Лежандр, ученый-геолог из Техасского университета, сказал, что яйцо больше всего похоже на яйца ящериц и змей и принадлежало гигантской морской рептилии.
Ёлдаш 13:21
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
63
Общество

Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений

Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
1
Недвижимость

Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия 22:16
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
77
Происшествия

Четыре человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Кировском

В районе дома № 17 несовершеннолетняя не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.
АСТВ 21:25
Происшествия

В Гааге полиция применила водометы против протестующих

Вести.Ru 18:37
1
Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
419
Общество

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма.
REGNUM 12:46
432
Общество

В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, число зараженных достигло 421, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
49
Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
29
Шоу-бизнес

Собчак высмеяла видео с сыном Рудковской и Плющенко

Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз атаковала продюсера Яну Рудковскую, отношения с которой у нее в последнее время разладились.
Московский Комсомолец 03:55
Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту

Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
РИА Новости 21:18
2
Гаджеты

ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе

В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument 19 июня в 05:23
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное